Filippo Seminara morto dopo l’investimento in viale Alberti | si procede per omicidio stradale

Una tragica notte a Ravenna si è trasformata in un dramma che scuote la comunità: Filippo Seminara, 80 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in viale Alberti. La scomparsa di questa vittima, colpita da un guidatore già coinvolto in un incidente simile cinque anni fa, apre un doloroso capitolo sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità di chi mette in pericolo vite umane.

Ravenna, 8 giugno 2025 – È stato dichiarato morto ieri pomeriggio Filippo Seminara, l’80enne ravennate falciato giovedì scorso su viale Alberti, alle porte del centro, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Per l’anziano al volante, che aveva già causato un altro incidente molto simile nella stessa strada e nello stesso punto cinque anni fa, il fascicolo in procura da lesioni stradali, passerà ora a omicidio stradale. Dell’accaduto, è stato subito avvisato il pm di turno Stefano Stargiotti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, verso le 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Filippo Seminara morto dopo l’investimento in viale Alberti: si procede per omicidio stradale

