Filippo 15 anni e la donna salvata da ipossia | Soffriva l'ho solo aiutata non sono un eroe

A soli 15 anni, Filippo ha dimostrato un grande cuore salvando una donna da un’ipossia nel traffico di Como, portandola in scooter all’ambulanza. Non si definisce un eroe, ma afferma: "Ho solo aiutato, i valori che mi hanno trasmesso genitori e insegnanti li ho messi in pratica." Un esempio di coraggio e altruismo che ci ricorda quanto un gesto semplice possa fare la differenza.

Il ragazzo, che ha soccorso l’anziana bloccata nel traffico a Como portandola in scooter fino all’ambulanza: “I miei genitori e gli insegnanti mi hanno trasmesso questi valori, li ho messi in pratica”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Filippo, 15 anni, e la donna salvata da ipossia: “Soffriva, l’ho solo aiutata, non sono un eroe”

