Filippine nave cinese incagliata in condizioni meteorologiche avverse

Un episodio che mette in evidenza le tensioni nel Mar Cinese Meridionale: un peschereccio cinese si è incagliato nelle acque poco profonde di Thitu, un’isola contesa dal conflitto tra Cina e Filippine. Le forze armate filippine sono intervenute prontamente, ma la nave si è successivamente liberata. Restano ancora molti dubbi sulla sorte dell’equipaggio e sulle implicazioni di questo incidente, che potrebbe riaccendere le tensioni nella regione.

Un peschereccio cinese si è incagliata in condizioni meteorologiche avverse in acque poco profonde al largo di Thitu un’isola occupata dalle Filippine nel conteso Mar Cinese Meridionale. Le forze armate filippine fanno sapere di essere intervenute per fornire aiuto ma che nel frattempo l’imbarcazione si era liberata. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, né è stato chiarito se ci fossero feriti tra i membri dell’equipaggio o se la nave avesse subito danni. L’isola di Thitu ospita un villaggio di pescatori filippini e le forze armate filippine ed è la più grande delle nove isole e isolotti occupati dalle Filippine. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Filippine, nave cinese incagliata in condizioni meteorologiche avverse

