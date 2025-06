Fidenza cercano di rapinare un ragazzo | scoppia la rissa

Un episodio inquietante scuote Fidenza: una tentata rapina si trasforma in violenta rissa tra giovani a Via Gramsci, con testimoni che parlano di un machete abbandonato sul luogo. Un evento che va ben oltre una semplice lite tra ragazzi, portando alla luce un clima di tensione e pericolo crescente nella città . La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e sulla gestione della violenza giovanile, lasciando tutti con il fiato sospeso e la domanda: cosa si può fare per fermare questa escalation?

Via Gramsci, a Fidenza, fa da sfondo a un'altra rissa tra giovani. Questa volta l'episodio non può essere derubricato a 'ragazzata', se non altro perchĂ© i testimoni avrebbero visto spuntare un machete poi lasciato in un angolo, non troppo lontano dal luogo della zuffa. Secondo quanto riporta La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Fidenza, cercano di rapinare un ragazzo: scoppia la rissa

