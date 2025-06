Fiasco Italia in Norvegia Capello | Mi ero vergognato dopo la Svizzera lo stesso ora; una volta ci si dimetteva

Dopo la deludente sconfitta contro la Norvegia, le parole di Fabio Capello risuonano come un ammonimento: “Quando ci facciamo gli esami di coscienza è sempre troppo tardi”. Un richiamo alla responsabilità e all’urgenza di cambiare rotta, perché in campo come nella vita, il tempo per reagire è prezioso. Ora, più che mai, l’Italia deve riflettere e risalire la china.

Le parole di Fabio Capello dopo la brutta sconfitta dell'Italia contro la Norvegia: «Quando ci facciamo gli esami di coscienza è sempre troppo tardi» Fabio Capello ha parlato a la Gazzetta dello Sport dopo la debacle dell'Italia contro la Norvegia, analizzando il momento critico della nazionale azzurra dopo la sconfitta che compromette la qualificazione ai .

In questa notizia si parla di: Italia Norvegia Capello Fiasco

