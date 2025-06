Fiamme in una abitazione a Roma morta anziana di 84 anni

Tragedia a Balduina, Roma, dove un incendio in un appartamento di via Papiniano ha portato alla tragica scoperta di una donna di 84 anni senza vita. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e avviare le indagini. Un dramma che scuote la comunità e solleva interrogativi sulle cause di questa perdita. Resta da chiarire cosa abbia provocato l'incendio e se ci siano responsabilità.

Fiamme in un appartamento al piano terra di un palazzo in via Papiniano, in zona Balduina a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia. All'arrivo dei soccorritori in casa √® stata trovata un'anziana morta. Si tratta di una donna di 84 anni. Da accertare le cause dell'incendio.¬†. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Fiamme in una abitazione a Roma, morta anziana di 84 anni

