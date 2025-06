Fiamme al Villaggio Azzurro del Gino Lisa | tre incendi nell' ultimo mese

Tre incendi in meno di un mese scuotono il Villaggio Azzurro del Gino Lisa di Foggia, suscitando preoccupazione e svelando una sequenza di eventi inquietanti nell’area recentemente bonificata. La serie di atti dolosi, iniziata appena venti giorni fa con i lavori di ristrutturazione, mette in discussione la sicurezza e la stabilità di un luogo simbolo della città. La situazione richiede interventi immediati per garantire la tranquillità dei cittadini e proteggere il patrimonio locale.

In meno di un mese, sono stati appiccati tre incendi in altrettanti punti dell’ex Villaggio Azzurro del Gino Lisa di Foggia. La sequenza di episodi nell’area recentemente sottoposta a bonifica comincia a diventare inquietante. Nel giro di venti giorni, infatti, da quando sono iniziati i lavori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Fiamme al Villaggio Azzurro del Gino Lisa: tre incendi nell'ultimo mese

In questa notizia si parla di: Villaggio Azzurro Gino Lisa

Lavori di bonifica nell'ex Villaggio Azzurro: primo passo per la riqualificazione, sarà base della Protezione Civile - Si svuotano i locali dell’ex Villaggio Azzurro, nel sedime aeroportuale del Gino Lisa di Foggia. Erano pieni di masserizie e rifiuti di ogni genere, come testimoniano le foto scattate durante le ... Si legge su foggiatoday.it

Foggia, il «Gino Lisa» pronto a cambiare nome: sarà l'«Aeroporto del Gargano» - «Mantenendo l’attuale impostazione - ha detto Vasile conversando con la Gazzetta - riusciremmo a fare a costo zero gli investimenti sul Villaggio ... Mondo Gino Lisa «le iniziative previste ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

La Regione Puglia crede nel “Gino Lisa” di Foggia. Via alla riqualificazione avveniristica del terminal - Presentati questa mattina gli interventi di riqualificazione architettonico funzionale che interesseranno il “Gino Lisa” di ... dell’ex villaggio azzurro, 25 ettari con dei manufatti da ... Scrive immediato.net