Festival di Castrocaro sulla Rai? È polemica

Il Festival di Castrocaro, uno degli eventi più attesi dell’estate musicale italiana, sta scatenando polemiche a soli venti giorni dalla finalissima. Mentre il countdown per la grande serata in piazza d’Armi a Terra del Sole si avvicina, ancora si levano interrogativi e dubbi sulla gestione e sui dettagli dell’ultima fase della kermesse. La trasparenza e l’organizzazione sono al centro del dibattito pubblico, sollevando importanti questioni sul futuro di questa storica manifestazione.

A venti giorni dalla finalissima del Festival Voci Nuove, in programma domenica 29 giugno in piazza d'Armi a Terra del Sole, a Castrocaro ancora non si conoscono i dettagli sull'atto conclusivo della 67ª edizione della kermesse canora nazionale. Lo fa notare il gruppo consiliare d'opposizione 'Insieme per Crescere', capitanato dall'ex sindaco Marianna Tonellato e completato da Mirca Minati e Alessandro Piazza. I rappresentanti di minoranza accolgono "con favore le voci che indicano il ritorno del Festival di Castrocaro su Rai Due ". Una speranza che sarebbe alimentata dall'avvistamento in paese nei giorni scorsi di Lucio Presta, patron del Voci Nuove dal 2019 al 2021.

