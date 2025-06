Festival della Fotografia Italiana 2025 | oltre 100 autori e 42 mostre tra Bibbiena Poppi e Pratovecchio Stia

Scopri il fascino della fotografia italiana al Festival 2025, un evento imperdibile nel cuore del Casentino, dove oltre 100 autori e 42 mostre tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia si uniscono per celebrare l’arte visiva. Dal 13 giugno al 21 settembre, lasciati sorprendere dall’eccellenza e dalla creatività degli artisti italiani in un contesto unico. Un’occasione per immergersi nella cultura e nella bellezza della fotografia nazionale. Non mancare!

Dal 13 giugno al 21 settembre 2025, il Casentino – nel cuore della Toscana, in provincia di Arezzo – ospita la seconda edizione del Festival della Fotografia Italiana, l’unico evento nazionale interamente dedicato alla fotografia italiana. Promossa dalla FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, la manifestazione coinvolge 12 sedi espositive distribuite tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia, con 42 mostre, oltre 100 autori in dialogo e un ricco calendario di talk, workshop, letture portfolio e incontri aperti al pubblico. Il fulcro del Festival è il CIFA – Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena, dove il curatore Denis Curti firma la mostra “Arte e Fotografia. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Festival della Fotografia Italiana 2025: oltre 100 autori e 42 mostre tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia

