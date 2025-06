Feste sagre e mercati Tartufo re della tavola

Il tartufo, vero re della tavola, conquista i palati durante le feste e sagre paesane. Al Circolo Arci di Cellai, Rignano sull’Arno, la tradizionale 'Sagra del Tartufo' offre un ricco programma di gastronomia, musica, ballo e stand delle associazioni locali. Un’occasione speciale per gustare prodotti a km zero e piatti unici come l’uovo al tartufo, accompagnati da un’atmosfera di convivialità e solidarietà. Prenota il tuo momento di gusto e scopri il fascino della cultura territoriale!

Tartufo protagonista delle sagre e feste paesane. Al circolo Arci di Cellai (Rignano sull’Arno) spazio alla tradizionale ‘Sagra del tartufo’ con ricco programma dove la gastronomia è abbinata a musica, ballo liscio, danza, stand delle associazioni del territorio, solidarietà per la cooperativa sociale ‘Lettera Otto’. Sulla tavola prodotti a chilometri zero e il piatto forte è l’uovo al tegamino con tartufo, insieme a lasagne, penne strascicate, bistecca di maiale, rosticciana e tanto altro. La 46esima edizione della sagra si svolge ogni venerdì, sabato e domenica fino al 22 giugno. Edizione straordinaria della ‘Sagra del Tartufo’ del Girone fino al 12 giugno al circolo Arci con un menù che prevede anche nuovi piatti con cena in due turni serali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Feste, sagre e mercati. Tartufo re della tavola

