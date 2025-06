Festa per i 30 anni dal diploma degli infermieri della Croce Rossa italiana di Chieti

Un momento indimenticabile di rinascita e condivisione. Dopo ben 30 anni, gli infermieri diplomati tra il '92 e il '95 della Croce Rossa Italiana di Chieti si sono ritrovati per celebrare un traguardo speciale, rafforzando legami e testimonianando la passione per una professione fondamentale. In un’epoca di crisi nel settore sanitario, questo evento ha ricordato a tutti l’importanza di mantenere vivo lo spirito di servizio, e ha dimostrato che il cuore di questa professione batte forte ancora oggi.

