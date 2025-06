Festa di Sesto un mese di eventi Musica live cabaret e giochi | Momenti pensati per tutte le età

Pronti a vivere un mese di emozioni nella nostra città? La Festa di Sesto si trasforma in un grande palcoscenico di eventi, con musica live, cabaret, giochi per bambini e incontri culturali e sportivi, pensati per coinvolgere tutte le età. Un’occasione speciale per condividere momenti di svago, cultura e divertimento con tutta la comunità. Il calendario è ricco di sorprese: non perdere neppure un istante di questa vibrante festa!

Un mese intero di eventi che animeranno la città con musica live, cabaret, giochi per bambini, incontri culturali e sportivi. Iniziano oggi le manifestazioni di San Giovanni, organizzate dal Comune in collaborazione con l’associazione Sesto Proloco per coinvolgere ogni fascia d’età. "Questo programma, pensato per tutta la cittadinanza, è un’opportunità per trascorrere momenti di svago, cultura e condivisione - ha dichiarato il sindaco Roberto Di Stefano -. Partecipare alla festa patronale è un modo per sentirci parte di una storia comune, un’occasione per rafforzare il senso di comunità e mantenere vive le nostre tradizioni ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa di Sesto, un mese di eventi. Musica live, cabaret e giochi: "Momenti pensati per tutte le età"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Festa Sesto Mese Eventi

La coreografia, il grande tifo e la festa finale: il PalaPentassuglia sesto uomo - Il PalaPentassuglia si è trasformato in un autentico teatro di emozioni, con una coreografia avvincente che ha aperto la scena.

Festa di San Giovanni 2025: musica, cabaret, giochi per bambini, incontri - Torna anche quest’anno a Sesto San Giovanni (Milano) la tradizionale Festa di San Giovanni, un mese intero di eventi che animano la città con musica live, cabaret, giochi per bambini, incontri cultura ... Riporta mentelocale.it

SESTO SAN GIOVANNI IN FESTA: UN GIUGNO DI MUSICA, CULTURA E MANIFESTAZIONI. IL SINDACO DI STEFANO: “AL VIA UN PROGRAMMA RICCO DI EVENTI PENSATO PER TUTTA LA ... - (MI-LORENTEGGIO.COM) Sesto San Giovanni, 3 giugno 2025 – Torna anche quest’anno la tradizionale Festa di San Giovanni un mese intero di eventi che animeranno la città con musica live, cabaret, giochi ... Segnala mi-lorenteggio.com

Sesto Calende si veste in festa per il Natale: ecco tutti gli eventi in programma - Laboratori, mercatini, giochi e tanto altro per la rassegna natalizia che renderà l’attesa delle feste ancora più divertente e solidale Dopo l’accensione dell’albero di Natale, il Comune di Sesto ... Scrive verbanonews.it

Diciottesimo iniziato malissimo! Poverina lei!