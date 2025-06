Festa di Radio Pop oggi gran finale

Oggi si conclude in grande stile la festa di Radio Popolare, un evento che da oltre vent’anni anima il parco con il festival “Da vicino nessuno è normale”, organizzato da Olinda. Dalle 11, tra talk, musica dal vivo e programmi online, il giorno si anima con appuntamenti imperdibili come “Facciamo a testate” con Cinzia Poli, Claudio Jampaglia e l’ospite speciale Massimo Rebotti. E non mancherà una sorpresa speciale: sarà presente anche un mezzo...

Ultimo giorno oggi della festa di Radio Popolare che si tiene nel parco dove da più di vent'anni, si svolge " Da vicino nessuno è normale ", festival organizzato da Olinda. Tanti gli appuntamenti (dai talk alla musica, programma online) a partire (ore 11) da Facciamo a testate con giornali, musica e diretta, con Cinzia Poli, Claudio Jampaglia e special guest Massimo Rebotti, per una rassegna domenicale davvero unica. Sarà presente anche un mezzo di Humana People to People per la raccolta di abiti usati. Alle 11.15 dibattitto su " Fermiamo la strage sul lavoro: come?" con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore generale dell'Ispettorato nazionale, e Maruska Ambrosini, la mamma di Mirko "Sick", operaio edile morto sul lavoro nel 2023.

