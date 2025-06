Festa di Cna in piazza Maggiore con l’omaggio di Fiorella Mannoia

Preparati a vivere una serata indimenticabile in Piazza Maggiore! Martedì 10 giugno, alle 21.30, Cna organizza un evento straordinario intitolato "L’impresa eccezionale. La nostra esperienza, il vostro futuro", con l'omaggio di Fiorella Mannoia. Un’occasione unica per condividere storie, valori e talenti della nostra comunità, tra ospiti d’eccezione e musica coinvolgente, che inviterà tutti a riflettere sul presente e il futuro delle imprese bolognesi. Non mancare!

'L'impresa eccezionale. La nostra esperienza, il vostro futuro' sarà la serata speciale di martedì, 10 giugno, dalle 21.30 in Piazza Maggiore organizzata e donata da Cna ai bolognesi per condividere la storia e i valori che contraddistinguono la Confederazione nazionale dell'artigianato e le sue imprese. L'evento vedrà sul palco i giornalisti Massimo Gramellini e Giovanna Botteri, l'esperto d'arte Jacopo Veneziani e il divulgatore culturale ed esperto di dialetto bolognese Roberto Serra "Bertein". La serata – a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere – si concluderà con la cantante Fiorella Mannoia che dedicherà anche un omaggio musicale a Lucio Dalla.

