‘Festa della Poesia’ ieri la giornata conclusiva della kermesse

Nella suggestiva Sala degli acquedotti della Rocca dei Rettori, incorniciata dalle opere fotografiche di Luigi Cofrancesco, ieri, 7 giugno, si è conclusa la sedicesima edizione della Festa della Poesia organizzata da Rita Pacilio. L'evento era inserito nella più ampia manifestazione Incontri d'Arte organizzati e curati da Luigi Cofrancesco e Rita Pacilio. Rita Pacilio, poetessa, scrittrice e performer, ha fatto gli onori di casa ai poeti giunti da tutta Italia. Alla voce dei poeti si è unita la partecipazione straordinaria di Emmanuela Antonelli (Attrice) che ha letto uno stralcio di un'omelia di Papa Francesco sulla tematica della giornata: "Sogni e Speranze".

