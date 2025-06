Festa del Romagna Rfc | celebrazione annuale al Stadio del Rugby di Cesena

La Festa del Romagna RFC, tradizionale celebrazione annuale al Stadio del Rugby di Cesena, si avvicina: il 19 giugno, il club fondato a Cesena, celebra non solo la sua storia ma anche la passione condivisa per il rugby. Un momento imperdibile per chi ama lo sport e la comunità romagnola, che quest’anno promette emozioni e ricordi indimenticabili. Nel pomeriggio, dalle 17, spazio ...

Come da tradizione, il 19 giugno si svolgerà la festa del Romagna Rfc: la data della fondazione del club rugbistico con base a Cesena è diventata ormai un appuntamento fisso nel calendario della palla ovale, oltre che l’occasione perfetta per chiudere la stagione sportiva. L’appuntamento è dunque allo Stadio del Rugby di Cesena, in un evento in cui tutto il movimento della franchigia romagnola scenderà in campo. Nel pomeriggio, dalle 17, spazio alle attività giovanili del Polo Romagna: si avvicenderanno in campo i giocatori dei club divisi nelle diverse categorie Under 14, Under 16, Under 18 e Under 23, per un ultimo momento di incontro e di confronto a conclusione di questa annata di attività , e le ragazze del settore giovanile dei vari club del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa del Romagna Rfc: celebrazione annuale al Stadio del Rugby di Cesena

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cesena Romagna Festa Stadio

Mense scolastiche, l'Emilia-Romagna è la regione più cara e a Forlì si paga più che a Cesena - In Emilia Romagna, le mense scolastiche si rivelano le più costose d'Italia, con una spesa media di 108 euro al mese per famiglia.

Festa del Romagna Rfc: celebrazione annuale al Stadio del Rugby di Cesena - Il 19 giugno, il Romagna Rfc celebra la sua fondazione con eventi sportivi e un picnic al Stadio del Rugby di Cesena. Lo riporta msn.com

Rockin'1000 a Cesena con Negramaro, Negrita e Piero Pelù - Si arricchisce il cast dell'evento 'Rockin'1000 - 10 Years Celebration', la festa organizzata dalla più grande rock band del mondo con mille musicisti che suoneranno all'unisono, in un concerto della ... ansa.it scrive

Cesena, quei 12 mila che allo stadio cantano Romagna mia - Quando avete un attimo di tempo, cliccate su Google e scrivete semplicemente Cesena Vicenza Romagna mia. Sarete toccati dalle immagini di ciò che è accaduto allo stadio Dino Manuzzi di una delle ... Scrive tuttosport.com

WELCOME TO ROMAGNA | Cesena's return to Serie B