La scelta della Torre Numai come cornice di questa serata speciale arricchisce il tradizionale appuntamento con un tocco di storia e cultura, trasformando il cuore di Forlì in un palcoscenico unico e suggestivo. Mercoledì 11 giugno, dalle 20.45, preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile tra risate, musica e l’atmosfera medievale di questa affascinante testimonianza del passato. Non mancate!

In occasione del terzo appuntamento della rassegna estiva dei ‘Mercoledì in Centro’, protagonista sarà la Torre Numai, ultimo baluardo medievale della città di Forlì. L’11 giugno, dalle 20.45, l’intera via Pedriali adiacente a corso Mazzini sarà chiusa al traffico per permettere l’installazione del palco e di circa cento posti a sedere: ospite della serata il comico forlivese Pierluigi Bertaccini, in arte ‘Sgabanaza’. La scelta della Torre Numai come location per la serata non è casuale: quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario della donazione dell’edificio all’Associazione Arma Aeronautica, che attualmente ha nella torre la propria sede, un museo e diverse sale d’esposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa alla Torre Numai. Mercoledì in Corso, sarà possibile visitarla

L'Associazione arma aeronautica celebra 60 anni alla Torre Numai con una serata di musica e comicità - L'Associazione Arma Aeronautica celebra con orgoglio 60 anni di storia e dedizione alla Torre Numai, un simbolo prezioso della nostra comunità.

