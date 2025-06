Ferrara ospita i playoff del campionato italiano di Tchoukball

Ferrara si prepara a vivere un fine settimana all'insegna dell'emozione e della passione sportiva, ospitando i playoff del campionato italiano di Tchoukball. Al palasport si assegna il tricolore di questa disciplina in crescita, che a Ferrara conta numerosi appassionati e giovani talenti. Dopo un'intensa stagione 2024-2025, il torneo conclude un anno di successi per il Ferrara Tchoukball, sempre più protagonista a livello nazionale e internazionale. Nella giornata di ieri, i giovani hanno dato spettacolo nei playoff Under 14, scrivendo una nuova pagina di questa affascinante storia sport

Nella giornata di ieri al palasport in campo i giovani per i playoff Under 14, dove la squadra del settore giovanile del Ferrara Tchoukball è stata impegnata nelle fasi finali del campionato italiano per difendere il titolo di campione nazionale conquistato lo scorso anno. Un traguardo importantissimo che dimostra la solidità del vivaio e la qualità del percorso formativo che la società propone ai giovani atleti.

In questa notizia si parla di: Ferrara Tchoukball Playoff Campionato

Finale 3° posto: Ferrara Pulcinuts - Saronno Antares (Playoff M14 - 2024/2025)