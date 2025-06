Ferrara intitola una rotatoria al cavaliere del lavoro Giorgio Piacentini

Ferrara rende omaggio a Giorgio Piacentini, il Cavaliere del Lavoro, con l'intitolazione di una nuova rotatoria tra via Caldirolo e via Gaetano Turchi. Imprenditore e filantropo nato nel 1902, Piacentini ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della città estense. Questa dedica celebra non solo la sua vita e il suo contributo economico, ma anche il suo spirito di solidarietà che ha attraversato le generazioni, rafforzando il legame tra passato e futuro di Ferrara.

La città estense omaggia la memoria di Giorgio Piacentini, nato nel 1902 e morto nel 1969. Al cavaliere del lavoro, imprenditore e filantropo verrà infatti intitolata la rotatoria fra via Caldirolo e via Gaetano Turchi, a pochi passi da quella che fu un tempo la sede del calzaturificio Zenith. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Ferrara intitola una rotatoria al cavaliere del lavoro Giorgio Piacentini

In questa notizia si parla di: Rotatoria Cavaliere Lavoro Giorgio

Addio a Francesco Giorgio Guiduzzi, Cavaliere del lavoro - Si è spento a 96 anni Francesco Giorgio Guiduzzi, originario di Russi, che viveva a Bagnacavallo. Cavaliere del lavoro e Grande Ufficiale, è rimasto lucido fino alla fine. Nella vita ha svolto ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Lavoro, le onorificenze e quei Cavalieri non sempre onorevoli - La revoca è uno strumento che negli ultimi anni, il presidente Giorgio ... e Cavalieri sono i riconoscimenti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Cavaliere del Lavoro è invece ... Da ilfattoquotidiano.it

Nino Cerruti è morto/ Stilista che lanciò Giorgio Armani: era Cavaliere del Lavoro - ovvero Giorgio Armani, che venne lanciato proprio da lui a metà degli anni Sessanta. Il successo costruito negli anni gli ha regalato persino il titolo di Cavaliere del Lavoro. Oggi il mondo ... Secondo ilsussidiario.net