Ferrara Basket | la rinascita della passione per la pallacanestro

Ferrara Basket ha riacceso il cuore di una città appassionata, restituendo alla pallacanestro il suo splendore e la sua energia. Dopo anni di difficoltà e momenti bui, questa rinascita segna il ritorno di un amore che dura da oltre quarant’anni, rinnovando l’entusiasmo e la speranza del popolo ferrarese. La passione per il basket a Ferrara non si è mai spenta del tutto, e ora, più forte che mai, si prepara a scrivere un nuovo capitolo.

Tra i tanti meriti di questi primi due anni di ripartenza, Ferrara Basket ha certamente quello di aver risvegliato la passione di una città intera. Una passione per la pallacanestro che dura da più di quarant’anni, ma che a causa delle recenti vicissitudini si era parecchio sopita, soprattutto negli ultimi anni di A2 del Kleb, e ancor di più dopo il fallimento. La Ferrara del basket si era accartocciata su sè stessa, su fantomatici progetti troppo spesso sbandierati e poi rivelatisi fumo, staccata dal cuore di una città che non batteva più per la sua squadra di basket. Vero, uno zoccolo duro c’è sempre stato, ma al palasport da tempo si vedevano le stesse facce, e mancava un ricambio generazionale che desse nuova linfa al tifo biancazzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ferrara Basket: la rinascita della passione per la pallacanestro

