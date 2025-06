Fermato alla stazione con una grossa valigia | all' interno 2 chili di bulbi di papavero da oppio

Una scena da film si è svolta alla stazione di Lavinio, quando i carabinieri hanno fermato un uomo di 66 anni, senza fissa dimora, con una valigia sospetta. All’interno, ben nascosti, 2,3 chili di bulbi di papavero da oppio. La scoperta ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova al centro di un’indagine delicata. La vicenda riaccende il dibattito sulla lotta al traffico di droga e sulla sicurezza nelle aree di transito.

E' stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria, con una grossa valigia che ha insospettito i carabinieri. All'interno c'erano 2,3 chili di bulbi di papavero da oppio. I carabinieri hanno arrestato a Lavinio, nel comune di Anzio, un uomo di 66 anni di origiini indiane, senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Fermato alla stazione con una grossa valigia: all'interno 2 chili di bulbi di papavero da oppio

