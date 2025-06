Fermana | attesa per l' omologa del debito dialoghi intensi tra Pileri e Simoni

La tensione sale a Fermo, mentre si avvicina il momento decisivo per la Fermana. I dialoghi serrati tra il manager Francesco Pileri e i rappresentanti della società sono fondamentali per finalizzare il piano di ristrutturazione del debito, in attesa dell’attesa omologa del Tribunale prevista per mercoledì. Un sì che potrebbe rivoluzionare il futuro della società, alleggerendo significativamente il peso finanziario e aprendo nuove prospettive di rilancio.

Giornata di dialoghi intensi tra il manager Francesco Pileri e i rappresentanti della Fermana proprio per mettere a punto il piano e gli ultimi dettagli in vista de closing. In attesa della fumata bianca che dovrà arrivare mercoledì con l’omologa sulla ristrutturazione del debito da parte del Tribunale di Fermo. Lo snodo cruciale è quello: con l’ok società che snellirebbe molto il suo peso debitorio, abbattendo completamente quello con gli enti (grazie anche alla parte rateizzata a dieci anni) e dunque con i soli debiti con fornitori privati che rimangono in essere e da saldare. Ma è chiaro che si tratterebbe di una svola molto importante considerando che la massa debitoria complessiva si aggirava intorno ai quattro milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana: attesa per l'omologa del debito, dialoghi intensi tra Pileri e Simoni

In questa notizia si parla di: Fermana Attesa Omologa Debito

Fermana torna in Eccellenza dopo 12 anni: attesa per la finale playoff - Dopo 12 anni di attesa, la Fermana è pronta a tornare in Eccellenza. La squadra canarina si prepara per la finale playoff, aspettando di riabbracciare un campionato che le ha regalato emozioni indimenticabili.

Fermana: attesa per l'omologa del debito, dialoghi intensi tra Pileri e Simoni - Francesco Pileri e la famiglia Simoni lavorano alla ristrutturazione del debito della Fermana, in attesa dell'omologa. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Fermana: attesa per l'omologa del debito e l'ingresso del gruppo di Pileri - La Fermana attende l'omologa del debito per facilitare l'ingresso del gruppo di Pileri e migliorare la situazione finanziaria. msn.com scrive

Il destino dei Canarini. Sulla cessione della Fermana continua un silenzio pesante - Un altro giorno passato in casa Fermana senza notizie ufficiali in merito al futuro della squadra gialloblù. O meglio notizie ufficiali perché sotto la cenere il fuoco delle trattative va avanti anche ... Da msn.com