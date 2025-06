fenicotteri rosa rinnovata la partnership wwf ci sono burano e laguna

Un sodalizio che dura ormai quasi due decenni, simbolo di impegno e passione per la tutela della natura e dei suoi affascinanti abitanti. Quest’anno, con un focus su cinque Oasi strategiche, tra cui il Lago di Burano nel comune di Capalbio e la Laguna di Orbetello, il WWF rinnova il suo sostegno a questi meravigliosi fenicotteri rosa. Un esempio vibrante di come la collaborazione tra comunità e conservazione possa fare la differenza.

CAPALBIO Rinnovata la partnership lunga ormai quasi due decenni: quest'anno l'azione si concentra su cinque Oasi Wwf strategiche come quelle del Lago di Burano nel comune di Capalbio e della Laguna di Orbetello, oltre a Valle Averto, Saline di Trapani e Padule di Orti-Bottagone, dove questi eleganti uccelli trovano riparo e nutrimento. Si tratta di una partnership che supporta le Oasi Wwf che proteggono il fenicottero rosa. Un sodalizio che dura da quasi due decenni quello tra DoDo e Wwf, uniti nella battaglia globale per la tutela della biodiversità attraverso le "specie ambasciatrici". Quest'anno la collaborazione si rinnova e sceglie come protagonista il fenicottero rosa, simbolo di eleganza e resilienza degli ecosistemi costieri mediterranei.