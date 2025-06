Feneal-Uil e Uila-Uil chiedono un' ordinanza che tuteli i lavoratori esposti al rischio shock termico

Feneal Uil e Uila Uil sollecitano con urgenza un'ordinanza regionale che tuteli i lavoratori esposti al rischio di shock termico, soprattutto nei settori più colpiti come edilizia e agricoltura. La Sicilia deve agire prontamente per garantire la sicurezza e la salute dei propri operai, seguendo l’esempio del Lazio, dove già si adottano misure di prevenzione. La tutela dei lavoratori non può più attendere: è ora di agire concretamente.

"La Regione Sicilia emani subito l'ordinanza salvavita per le lavoratrici e i lavoratori dei settori, come edilizia e agricoltura, dov'è più alto il rischio di shock termico. Altrove, ad esempio nel Lazio, è già in vigore il provvedimento che vieta pure per quest'anno ogni attività lavorativa in.

