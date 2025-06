Femminicidio Sueli Barbosa il compagno resta in carcere | la decisione del giudice

L’atroce tragedia di Sueli Barbosa scuote l’Italia: il giudice conferma il carcere per Michael Pereira, sospettato di averle tolto la vita. Una decisione che ribadisce quanto sia fondamentale agire con fermezza contro la violenza di genere. La giustizia fa il suo corso, ma ci chiede di riflettere e di impegnarci per un mondo più sicuro. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

È stata convalidata la misura cautelare in carcere per Michael Pereira, il 45enne che è accusato del femminicidio della compagna Sueli Barbosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

