Femminicidio a Lecce uomo spara alla moglie in casa e chiama i soccorsi | arrestato 82enne

Una tragedia sconvolge Lecce: un uomo di 82 anni ha sparato alla moglie in casa, provocandone la morte, per poi chiamare i soccorsi e attendere l’arrivo dei carabinieri. Un episodio che riaccende il dibattito sulla violenza di genere e l’importanza di intervenire tempestivamente. La comunità è sotto shock e le autorità si preparano ad affrontare questa drammatica vicenda, cercando di fare luce sulle motivazioni e sui dettagli di una tragedia così grave.

