Femminicidio a Lecce 82enne uccide la moglie con un colpo di pistola alla testa

Un nuovo episodio di femminicidio scuote Lecce: un uomo di 82 anni ha ucciso la moglie di 84 anni con un colpo di pistola. La tragica scena si è consumata questa mattina in via Bernardino Bonifacio, lasciando la comunità sgomenta di fronte a una cronaca che richiede riflessioni profonde sul problema della violenza di genere. È un dramma che ci invita a non abbassare mai la guardia.

Un nuovo tragico caso di femminicidio scuote la città di Lecce. Questa mattina, intorno alle 12:20, in via Bernardino Bonifacio, nel quartiere San Pio, un uomo di 82 anni ha ucciso la moglie con un colpo di pistola alla testa. La vittima è Amalia Quarta, 84 anni. A premere il grilletto è stato il marito, Luigi Quarta, che ha successivamente chiamato il 118, confessando il gesto: “Venite, ho ucciso mia moglie”. Il delitto nella camera da letto. Il femminicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia, una villetta al civico 35 di via Bonifacio. L’uomo avrebbe sparato un solo colpo, con una pistola calibro 38 regolarmente detenuta, colpendo la donna alla testa mentre si trovava nella camera da letto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio a Lecce, 82enne uccide la moglie con un colpo di pistola alla testa

Oggi,a mezzogiorno,a #Lecce.Episodio molto simile,per modalità ed età dei protagonisti,a quello avvenuto ad Otranto pochi giorni fa. I #femminicidi ormai riguardano anche le coppie anziane. Ma che succede? Partecipa alla discussione

