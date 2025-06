Femminicidio a Lecce 81enne spara alla moglie | la donna trovata morta in camera da letto

Una tragica notte ha scosso Lecce, quando un anziano di 81 anni ha aperto il fuoco sulla moglie e l’ha lasciata senza vita. In un dramma che scuote la comunità, la fragile convivenza si è spezzata in un attimo di follia e dolore. La vicenda mette in luce le ombre che ancora avvolgono i fenomeni di violenza domestica, spingendoci a riflettere su come prevenire tali tragedie e proteggere le vittime.

Femminicidio a Lecce, nel quartiere San Pio, dove una donna di 83 anni è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. A premere il grilletto sarebbe stato il marito, Luigi Quarta, 81 anni. La vittima si chiamava Amalia Quarta ed è morta nella sua villetta al piano terra di via Bernardino Bonifacio 35. È stato lo stesso Luigi Quarta, dopo aver sparato, a chiamare il 118. I soccorsi sono giunti sul posto, ma per la donna non c’era già più nulla da fare. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri e condotto in caserma, dove è stato ascoltato dagli inquirenti per ricostruire l’accaduto. L’arma era detenuta legalmente. 🔗 Leggi su Open.online

