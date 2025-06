Femminicidi il dolore del Papa | No al dominio che sfocia in violenza

In un mondo segnato da violenza e dolore, le parole di Papa Leone XIV risuonano con forza: “No al dominio che sfocia in violenza”. Durante la conclusione del Giubileo dei Movimenti, il Papa ha richiamato l'importanza di costruire un futuro di pace e rispetto reciproco. È un appello a tutti noi: solo attraverso la comprensione e la solidarietà possiamo combattere i femminicidi e promuovere un cammino di vera umanità.

(Adnkronos) – Costruire "un mondo in cui regni la pace". Lo ha ammonito Papa Leone XIV nella messa in piazza San Pietro a conclusione del Giubileo dei Movimenti. Prevost ha ricordato le parole del predecessore di una omelia del 28 maggio 2023: "Proprio celebrando la Pentecoste, Papa Francesco osservava che 'oggi nel mondo c'è tanta

