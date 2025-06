Femmincidio a Lecce | uomo spara alla moglie in testa e la uccide

Un dramma sconvolge Lecce: un uomo di 81 anni ha sparato alla moglie di 84 anni in casa, causando la sua morte. La tragica vicenda si è svolta in via Bernardino Bonifacio, lasciando la comunità sotto shock. Subito dopo l’evento, l’uomo ha agito in modo inquietante, lasciando emergere un quadro di gravità e mistero. La polizia è sul posto per chiarire i motivi di questa tragedia che scuote ancora una volta le nostre coscienze.

Femmincidio a Lecce dove un uomo di 81 anni ha sparato in testa alla moglie 84enne in casa, in via Bernardino Bonifacio, una traversa di via Taranto e l'ha uccisa. Subito dopo l'uomo ha. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Femmincidio a Lecce: uomo spara alla moglie in testa e la uccide

