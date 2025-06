fedrigoni ai sindacati non piace la vendita della macchina f3

Fedrigoni si trova sotto i riflettori dei sindacati, che criticano la vendita della macchina F3 e la mancanza di un piano industriale chiaro, alimentando preoccupazioni sulla stabilità futura. La scelta di un premio di risultato annuale, in contrasto con l'immagine di crescita del Gruppo, rischia di creare ulteriori tensioni, specialmente se accompagnata da riduzioni di personale o ritardi nei pagamenti. Come può Fedrigoni riconquistare la fiducia dei suoi lavoratori e rafforzare il proprio posizionamento?

Investimenti troppo limitati e assenza di un piano industriale chiaro e visibile nei territori. La scelta di un Premio di risultato annuale, giustificata da difficoltà interne, appare in contrasto con le comunicazioni esterne che descrivono un Gruppo solido e in crescita. L’idea di ottimizzazione non può tradursi in riduzioni di personale o allungamenti nei tempi di pagamento, in contrasto con l’immagine che Fedrigoni vuole trasmettere all’esterno. Queste alcune conclusioni alle quali i sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl-Chimici, sono giunti al termine del confronto (in modalità mista tra Verona e online) con il management del gruppo Fedrigoni, alla presenza dell’amministratore delegato Marco Nespolo, dei principali responsabili aziendali e dirigenti di funzioni strategiche del Gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it