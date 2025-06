Fedez rompe il naso a un famoso e sorprende tutti

Un incidente inaspettato scuote il mondo dello streaming e del rap: durante una diretta su TikTok, Fedez coinvolge involontariamente il giovane streamer Rosso in un episodio che ha lasciato tutti senza parole. La scena si trasforma in un momento di tensione e sorpresa, con conseguenze che potrebbero influenzare anche il prossimo incontro di boxe previsto per il 21 giugno 2025. La vicenda…

Un episodio di forte impatto ha coinvolto il rapper Fedez e il giovane streamer Rosso, attirando l'attenzione di media e pubblico. Durante una sessione di allenamento in diretta su TikTok, si è verificato un incidente che ha causato una frattura al naso del ragazzo. L'evento si è svolto in vista di un imminente incontro di boxe, previsto per il 21 giugno 2025. La vicenda ha evidenziato la forte relazione tra i due, rafforzata anche dal contesto sportivo e mediatico.

In questa notizia si parla di: Fedez Naso Rompe Famoso

