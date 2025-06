Federico Fashion Style chiude il suo salone a Napoli | cosa è successo davvero

Federico Fashion Style chiude definitivamente il suo salone napoletano, lasciando un vuoto nel cuore del Vomero. Dopo l’ipotesi di una temporanea chiusura, ora si conferma la notizia: il famoso salone situato in via Alessandro Scarlatti, inaugurato con grande entusiasmo nel 2021, ha abbassato le serrande per sempre. Ma cosa ha portato a questa decisione drastica? Scopriamo insieme i retroscena di questa svolta improvvisa.

Ultimamente ha cominciato a circolare la voce che il salone napoletano di Federico Fashion Style avesse abbassato le serrande, e questa volta per davvero. Parliamo del punto vendita inaugurato in pompa magna nel 2021, in via Alessandro Scarlatti, al Vomero, dentro i magazzini Coin. Oggi, quello stesso spazio è muto: il numero è disattivato, le prenotazioni bloccate, e dentro non ci sono più né poltrone né phon, ma manichini e vestiti di qualcun altro. Chi ci è passato davanti racconta di un'atmosfera strana, quasi malinconica: niente più specchi illuminati, solo vetrine spente. Le parole di Federico Lauri sulla chiusura del negozio partenopeo.

