Federico Chiesa verso l’addio al Liverpool | la Roma studia il colpo per Gasperini

Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, è al centro di voci di un possibile ritorno in Italia, mentre la Roma pensa a un colpo per rinforzare l’attacco con Gasperini. La stagione non ha sorriso al talento italiano, che tra poche settimane potrebbe decidere di tornare a casa. Parole di Chiesa al Corriere dello Sport alimentano il susseguirsi di speculazioni e aspettative: parole...

Federico Chiesa, oggi al Liverpool, non ha vissuto una stagione da protagonista in Premier League. Pochi minuti, prestazioni intermittenti e un ruolo sempre più marginale nel progetto dei Reds hanno alimentato le voci su un possibile ritorno in Italia. A confermare il momento di riflessione ci ha pensato lo stesso Chiesa, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “ Di un mio ritorno in Italia se ne parlerà tanto quest’estate. ” Parole che sanno di apertura, ma anche di voglia di riscatto. Dopo le luci della Juventus e le ombre inglesi, Chiesa vuole tornare centrale nel calcio italiano, e la Roma è tra le squadre più attente alla sua situazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Federico Chiesa verso l’addio al Liverpool: la Roma studia il colpo per Gasperini

