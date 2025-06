Federico basta Sei peggiorato da quando hai divorziato Orietta Berti si innervosisce con Fedez durante un podcast

Durante l'ultima puntata di Pulp Podcast, un acceso botta e risposta tra Fedez e Orietta Berti ha acceso gli animi. L'invito del rapper alla cantante, con cui aveva collaborato in passato, si è trasformato in un momento di confronto, con Orietta che si è innervosita per alcuni termini volgari usati da Fedez. Un episodio che ha dimostrato come le tensioni possano emergere anche tra amici e colleghi, lasciando il pubblico con molte domande su cosa succederà dopo.

Botta e risposta tra Fedez e Orietta Berti durante l'ultima puntata di Pulp Podcast. Il rapper ha pensato bene di invitare la cantante - con cui aveva collaborato anni fa in occasione di una hit estiva - ma quest'ultima, a un certo punto, lo ha rimproverato per i termini volgari che stava.

