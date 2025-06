Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sposi | dal GF a Uomini e Donne chi c’era tra gli invitati

Il matrimonio di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi ha catturato l'attenzione dei fan, unendo star del piccolo schermo e influencer in una celebrazione indimenticabile. Tra gli invitati, personaggi noti come Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, oltre agli ex di Uomini e Donne e Grande Fratello, hanno reso il evento ancora più speciale. Scopriamo insieme chi ha preso parte a questa festa esclusiva e le emozioni che l’hanno caratterizzata. Continua a leggere.

Al matrimonio di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno partecipato tanti volti conosciuti al pubblico del piccolo schermo: da Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini agli ex di Uomini e Donne e Grande Fratello. Tutti gli invitati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Federica Calemme Gianmaria Antinolfi

Un grande giorno per Federica Calemme e Gianmaria: si sono sposati - appassionati di tutto il paese. Un evento che segna l’inizio di una nuova avventura per questa coppia affascinante, pronta a scrivere insieme un capitolo indimenticabile della loro vita.

Dalla Casa del Grande Fratello Vip al fatidico “sì” in Costiera Sorrentina: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. #GianmariaAntinolfi #FedericaCalemme #nozze #GFvip Partecipa alla discussione

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono sposati: nozze da sogno a Castellammare - FOTO | Lollo Magazine https://lollomagazine.it/2025/06/07/gianmaria-antinolfi-federica-sposati-o/… #gianfede #grandefratello Partecipa alla discussione

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sposi: dal GF a Uomini e Donne, chi c’era tra gli invitati - Al matrimonio di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno partecipato tanti volti conosciuti al pubblico del piccolo schermo: da Antonella Fiordelisi ... Scrive fanpage.it

Dove si sono sposati Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: la location in un castello medioevale - Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono sposati in un castello medioevale a picco sul mare, ecco dove si trova la location del matrimonio e come ... Come scrive fanpage.it

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono sposati: galeotto fu il “Grande Fratello Vip” - Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono uniti in matrimonio, suggellando il loro amore nato all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip” nel 2021. La proposta di nozze era avvenuta durante ... ilfattoquotidiano.it scrive