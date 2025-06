Farmacie ’Estate in salute’ Via agli screening gratuiti

L’estate porta con sé il sole e il relax, ma anche l’opportunità di prendersi cura della propria salute. Le farmacie comunali di Siena non vanno in vacanza: anzi, rafforzano i loro servizi con screening gratuiti, consulti e analisi dedicate alle patologie stagionali. Un’occasione imperdibile per monitorare il proprio stato di salute senza costi aggiuntivi, perché la prevenzione è il primo passo verso il benessere duraturo. Il primo appuntamento è martedì ed è dedicato a “L’importanza...

Le farmacie comunali non vanno in vacanza, anzi implementano i loro servizi come presidio sanitario fisso a disposizione dei cittadini. Le tre farmacie gestite da Asp città di Siena hanno stilato un fitto programma di screening gratuiti, consulti e analisi, dedicato a diverse patologie stagionali, che si terranno nei prossimi martedì estivi, secondo un calendario già disponibile. Il primo appuntamento è martedì ed è dedicato a ‘L’importanza della prevenzione delle patologie della pelle esposta al sole: l’uso appropriato di protezioni ed integratori nella prevenzione degli eritemi’. Si prosegue il 17 giugno con ‘Soluzioni naturali per il controllo e la perdita del peso: integratori e body care’, e il 24 giugno con ‘Ricaricati con i sali minerali e ritrova energia per affrontare le alte temperature’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Farmacie, ’Estate in salute’. Via agli screening gratuiti

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Farmacie Screening Gratuiti Estate

SCREENING ASLTERAMO (@screeningsalute) Partecipa alla discussione

Farmacie, ’Estate in salute’. Via agli screening gratuiti - Le tre farmacie gestite da Asp città di Siena hanno stilato un fitto programma di screening gratuiti, consulti e analisi ... "Quello che proponiamo con ‘Estate in salute’ è un esempio concreto di come ... Come scrive lanazione.it

Estate in salute, porte aperte alle farmacie comunali di Siena - Le farmacie comunali non vanno in vacanza, anzi implementano i loro servizi come presidio sanitario fisso a disposizione dei cittadini. Le tre farmacie gestite da Asp Città di Siena hanno stilato un f ... Segnala radiosienatv.it

Stati Generali della Salute 2025, screening gratuiti nelle farmacie comunali 1 e 2 - Screening ed esami gratuiti nelle farmacie comunali 1 e 2 di Siena il 4 aprile, in occasione degli Stati Generali della Salute 2025, che anche in questa edizione riempiono la città con iniziative ... Scrive radiosienatv.it

Essential #Vitamin Test to identify key vitamin (B12, D, E) deficiencies - LetsGetChecked