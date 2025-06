Fantastiche Paolini-Errani regine a Parigi E ora tifiamo Sinner

Le nostre campionesse, Sara Errani e Jasmine Paolini, hanno scritto una pagina storica del tennis italiano conquistando il primo titolo Slam in doppio femminile a Roland Garros. Con grinta e talento, hanno battuto avversarie agguerrite in tre emozionanti set, regalando un sogno ai tifosi italiani. Ora, con questa vittoria nel cuore, tifiamo per Sinner: il nostro giovane talento pronto a lasciare il segno anche sui campi più prestigiosi.

Le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio femminile del Roland Garros. È il primo successo in uno Slam per la coppia italiana, che si è imposta in tre set in finale con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1 sulla coppia formata da Anna Danilina e Aleksandra Krunic. Errani e Paolini trovano il bis dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia. "Questo è il miglior campo del mondo su cui ho i migliori ricordi. Stiamo lontano da casa tanto tempo ed è bello sentirsi sempre a nostro agio. Grazie a Jasmine (Paolini, ndr), ha energia positiva tutti i giorni e sono felice di dividere questi momenti con te.

