Famiglie numerose e pensionati Tariffe delle utenze domestiche Apre il bando per le agevolazioni

Se sei un pensionato, parte di una famiglia numerosa o hai persone con disabilità, questa è un'opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. Dal 9 giugno e fino al 31 agosto, puoi richiedere le agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche del 2026, un sostegno fondamentale per le fasce più deboli della nostra comunità. Scopriamo insieme come usufruirne e alleggerire le spese quotidiane.

Un sostegno alle fasce più deboli della popolazione come pensionati, famiglie numerose o con persone con disabilità, famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o in mobilità. Dal 9 giugno sarà possibile presentare le domande per richiedere agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche dell’anno 2026. Fino al 31 agosto. Scendiamo nel dettaglio. Le agevolazioni tariffarie per pensionati, famiglie numerose e persone con disabilità sono rivolte a destinatari che sono in una delle seguenti condizioni: alloggio abitato da una sola persona ultrasessantenne pensionata, da due o più persone ultrasessantenni di cui almeno una pensionata, da nuclei familiari formati da 5 o più componenti, da nuclei familiari in cui siano presenti persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Famiglie numerose e pensionati. Tariffe delle utenze domestiche. Apre il bando per le agevolazioni

