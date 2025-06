Fallimento sportivo della Spal | il dolore di Ferrara e dei suoi tifosi

Ferrara è una città che respira Spal, un amore che va oltre il calcio. La recente notizia del fallimento sportivo della squadra ha scosso i cuori dei tifosi e dell’intera comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare. Mirco Antenucci, volto simbolo di questa passione, ha espresso con parole profonde il dolore di chi vede svanire un sogno. Ma in tutta questa tristezza, nasce anche la speranza di una rinascita...

La Spal non è una squadra come le altre. Lo sanno bene i giocatori che sono passati per Ferrara e poi hanno proseguito altrove la propria carriera, e se ne sono accorti quelli che la maglia biancazzurra l’hanno indossata l’ultima stagione. La notizia del fallimento sportivo della Spal lascia però un segno indelebile soprattutto a chi la ama dal profondo del cuore come Mirco Antenucci, che su Instagram pubblica un post struggente: "Ferrara è una città meravigliosa che ho sentito subito mia e che è diventata casa. Sono passati quasi 10 anni dal mio arrivo e nei primi miei tre si era costruito qualcosa di straordinario non solo dal punto di vista sportivo e di risultati ma soprattutto emozionale, di appartenenza, di persone, di progettualità e di valori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fallimento sportivo della Spal: il dolore di Ferrara e dei suoi tifosi

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Spal Ferrara Fallimento Sportivo

Francesco Baldini: "Salvezza Spal, una vittoria per Ferrara e i suoi lavoratori" - Francesco Baldini sottolinea con entusiasmo il successo della Spal nel salvare il suo posto in Serie B, affermando: "La soddisfazione principale è aver tutelato tanti lavoratori".

Nonostante la salvezza ottenuta al play-out contro il Milan Futuro, la #Spal non giocherà il prossimo campionato di #SerieC. Il club non ha presentato la documentazione entro la scadenza delle 23:59 del 6 giugno e dovrà, eventualmente, ripartire dai dilettanti. Partecipa alla discussione

Calcio: la Spal verso il fallimento, a rischio la serie C. Non sono arrivati dagli Usa i soldi necessari all'iscrizione #ANSA Partecipa alla discussione

Fallimento sportivo della Spal: il dolore di Ferrara e dei suoi tifosi - La Spal affronta il fallimento sportivo, lasciando un segno profondo a Ferrara e tra i tifosi. Antenucci e altri ex giocatori esprimono il loro dolore. Come scrive sport.quotidiano.net

Spal fuori dalla Serie C, ma il club accusa i tifosi: esplode la rabbia a Ferrara - «Certe volte è peggio la toppa del buco». La frase circola con amarezza a Ferrara, dove il comunicato ufficiale della Spal ha ratificato la mancata iscrizione al campionato di Serie C per la stagione ... Secondo ilovepalermocalcio.com

Spal, Tacopina non molla: "Resto al mio posto, non è fallimento. Ho versato 50 milioni in quattro anni" - La caduta della Spal, precipitata nell’abisso dei dilettanti dopo il mancato ripescaggio in Serie C , lascia una ferita aperta non solo sul piano sportivo ma anche in quello sociale. Ferrara, che nell ... Segnala informazione.it

Dalla Serie D alla Serie B: ecco Tommaso Costantini