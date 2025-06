Fallimento Brescia Calcio | il Comune cerca soluzioni per salvare le Rondinelle

immaginare) di dichiarare fallimento. La città di Brescia si mobilita, cercando soluzioni concrete per salvare la storica squadra e mantenere vivo il sogno delle Rondinelle. La passione dei tifosi e l'impegno delle istituzioni sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa lunga e affascinante avventura. È ora di rimboccarci le maniche e dimostrare che la forza di una comunità può superare ogni ostacolo.

I tifosi hanno cominciato ad urlarlo non appena si è diffusa la notizia del fallimento del Brescia. La città della Leonessa non è disposta a mollare e la forza della sua gente saprà far rialzare le Rondinelle, facendo proseguire un volo che dura ormai dal 1911. Un percorso che in ben 114 anni ha regalato grandi emozioni e che non deve venire cancellato solo perché il presidente Massimo Cellino ha deciso (a dire il vero in modo assai difficile da comprendere anche solo a livello economico) di non pagare le incombenze che gravavano sulla sua società e di lasciarla andare incontro al suo triste destino.