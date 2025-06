Fabrizio Corona è entrato in bagno e ha provato insistentemente a baciarmi | il racconto

fatto luce su un episodio sorprendente, passando dal ruolo di protagonista a quello di narratrice. La sua testimonianza rivela dettagli inaspettati e suscita riflessioni sulla figura pubblica di Corona, spesso al centro di polemiche e gossip. Un retroscena che mette in discussione i confini tra realtà e immagine, lasciando il pubblico con molte domande e la curiosità di scoprire cosa è realmente accaduto.

Da "re del gossip" a "vittima del gossip". Fabrizio Corona è finito al centro di un retroscena raccontato da Greta De Santi, nota tiktoker e influencer. Durante una diretta su Twitch insieme allo youtuber GrenBaud, la ragazza, nota per la sua partecipazione al reality Ex On The Beach Italia, ha. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Fabrizio Corona è entrato in bagno e ha provato insistentemente a baciarmi": il racconto

