Fabriano invita i colleghi alle urne per il referendum e ora rischia il posto di lavoro Bufera dopo il tweet dell' imprenditore Crescentini

Una semplice chiamata alle urne ha scatenato un vortice di polemiche e tensioni a Fabriano. Dopo il tweet dell’imprenditore Crescintini, che ha rischiato di mettere in discussione il posto di lavoro di un operaio, il dibattito sulla libertà di espressione e i diritti dei lavoratori si infiamma sui social. È davvero possibile che un gesto civile possa diventare causa di conseguenze così gravi? La questione apre un fronte caldo nel mondo del lavoro e della politica locale.

FABRIANO Per aver invitato i colleghi a recarsi alle urne per il referendum, un operaio rischia il posto di lavoro. Scoppia la bufera social dopo il tweet dell'imprenditore fabrianese Marcello.

Referendum, guida pratica a 5 «Sì» nelle urne - Referendum (Lavoro) Cinque «Sì» potranno essere scritti sulle schede dei quattro referendum sul lavoro e di quello sulla cittadinanza oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nelle urne di tutta ... Come scrive ilmanifesto.it