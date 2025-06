fabbri nuovo presidente del lions club rubicone

Con entusiasmo e un impegno rinnovato, il Lions Club Rubicone annuncia la nomina di Michele Fabbri come nuovo presidente per l’anno 2025-2026. A Villa Monty Banks, tra musica e convivialità, si è celebrata questa importante scelta che promette un futuro di solidarietà e iniziative di grande impatto sociale. Scopriamo insieme le sfide e i progetti che attendono questa stimolante gestione.

Alla Villa Monty Banks in via Sorrivoli a Ponte Abbadesse di Cesena, è stato eletto il nuovo presidente del Lions club Rubicone per l'anno 2025-2026. E' Michele Fabbri, 55 anni, di Cesena, consulente finanziario con oltre 33 anni di esperienza, che ha preso il posto del comandante pilota Elvis Bianchi di Gambettola. Era presente il presidente di circoscrizione Clemente Ricci e la serata è stata rallegrata dalla musica di Roberto Ricciardelli, docente di clarinetto, e Alceste Neri, accompagnatore al pianoforte, entrambi del conservatorio Martini di Bologna. Con Michele Fabbri sono stati eletti 1° vicepresidente Cosimo 'Mimmo' Carbone, 2° vicepresidente Daniela Amadori, segretario Ruben Bastoni, tesoriere Giovanni Clementi, cerimoniere Elisabetta Gori, presidente comitato soci Clemente Fantini, Global Extensione Team Carlo Sancisi, Global Service Team Giancarlo Fornari, presidente comitato marketing e comunicazione Luciana Trombetta, censore Fabrizio Magnani e consiglieri Massimo Gardini, Flavio Ferranti, Pietro Corica, Francesco Covarelli, Sandrea Leonardi, Massimo Magnani, Lorenzo Zavalloni.