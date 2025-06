Fa sparire 500mila euro al lavoro e li sperpera in “token” ai suoi creator preferiti | Ossessionata da TikTok

Una storia che lascia senza parole quella di Katherine Greenall, 29enne britannica e responsabile contabile con un insospettabile lato oscuro. Invece di gestire responsabilmente le finanze aziendali, ha sottratto 500mila euro e li ha spesi in token per i suoi creator preferiti, ossessionata da TikTok. Un caso che mette in discussione i limiti tra passione e crimine: scopriamo insieme come si è arrivati a questa drammatica conclusione.

Katherine Greenall, 29enne britannica, ha approfittato del suo ruolo di responsabile contabile in una ditta e per mesi ha fatto sparire soldi dal conto. La maggior parte sperperata su tiktok prima di essere arrestata, processata e condannata a 28 mesi di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

