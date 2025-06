Ex polveriera di Anagni trasformata in un ospedale | lettere alle fondazioni sanitarie

L’ex polveriera di Anagni, simbolo di passato e potenziale rinascita, si prepara a trasformarsi in un nuovo polo sanitario. Il gruppo consiliare LiberAnagni, dopo una battaglia portata avanti con determinazione, ha ottenuto dal Comune un’importante deliberazione che apre la strada a un ambizioso progetto. È il momento di unirci e sostenere questa visione, per costruire insieme un futuro più sicuro e solidale per tutta la comunità.

Il gruppo consiliare LiberAnagni, dopo una mozione consiliare presentata lo scorso anno, ha ottenuto ciò che chiedeva, ovvero una deliberazione comunale, la n. 52024, nella quale viene segnalata l’opportunità di presentare un progetto per la realizzazione di un nuovo ospedale nell’area dell’ex. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Ex polveriera di Anagni trasformata in un ospedale: lettere alle fondazioni sanitarie

In questa notizia si parla di: Ospedale Polveriera Anagni Trasformata

Ex polveriera, progetto per un polo logistico: investimento da 200 milioni di euro - Oltre 200 milioni di euro, 230 per essere precisi, per una struttura logistica che dovrebbe occupare 97 ettari della ex polveriera di Anagni, nella parte bassa della città. Impiegando oltre 2.000 ... ilmessaggero.it scrive

Futuro dell’ex ospedale di Anagni, pressing sul sindaco durante il confronto - Un incontro per fare il punto sulla situazione dell’ex Ospedale di Anagni, e per sollecitare il sindaco della città dei papi Daniele Natalia a fare tutto il possibile per tornare a far avere ... Lo riporta ilmessaggero.it