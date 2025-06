Evento Un sabato A tutto sport all’aria aperta I giovani alle prese con varie discipline

Un sabato all'insegna del movimento e del divertimento, dove giovani di ogni età si sono sfidati e divertiti all'aperto, scoprendo nuove passioni sportive. “A tutto sport” ha trasformato le piscine Barbate in un vivace palcoscenico di attività, promuovendo l’inclusione e il benessere comunitario. Un evento che ha dimostrato come lo sport possa unire e ispirare, lasciando un ricordo indelebile a tutti i partecipanti.

“A tutto sport“ è il titolo della manifestazione ludico motoria svoltasi a Montopoli negli spazi delle piscine Barbate in via Romanina. Una intera giornata ricreativa dove si sono alternati laboratori, discipline sportive e attività con particolare attenzione a quelli inclusivi. Un evento creato grazie anche al fondamentale contributo dell’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza, patrocinato dal comune di Montopoli e organizzato in associazione con Uisp cuoio. Una giornata dove bambini e adolescenti hanno potuto provare diversi sport divertendosi. "Un’occasione per stare soprattutto insieme – commenta Irene Cavallini vicesindaca di Montopoli – e dare modo a tutti di provare attività sportive diverse in un ambiente inclusivo dove non ci siano barriere soprattutto sociali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Evento. Un sabato “A tutto sport“ all’aria aperta. I giovani alle prese con varie discipline

