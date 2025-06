Evade dai domiciliari e viene arrestato dai carabinieri | Ero troppo nervoso dovevo fumare

Un episodio che dimostra come il desiderio di libertà possa portare a comportamenti rischiosi. I carabinieri di Zafferana Etnea hanno arrestato un 48enne di Riposto, evaso dagli arresti domiciliari per motivi futili. Nel tardo pomeriggio, due militari liberi dal servizio hanno notato l’uomo camminare da solo in via Libertà, a poca distanza dalla caserma, e hanno immediatamente intervenuto. La sua fuga si è conclusa con un nuovo arresto, ricordandoci quanto la disciplina sia fondamentale per la sicurezza di tutti.

I carabinieri di Zafferana Etnea hanno arrestato un 48enne di Riposto che è evaso dagli arresti domiciliari per futili motivi. Nel tardo pomeriggio, due militari liberi dal servizio hanno scorto in via Libertà, a poche decine di metri dalla caserma, un uomo che camminava da solo per strada. E'. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Evade dai domiciliari e viene arrestato dai carabinieri: "Ero troppo nervoso, dovevo fumare"

