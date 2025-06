Europei di Vela Ugolini-Giubilei conquistano l’argento nel Nacra 17

Salonicco si accende di emozioni con l’eccezionale impresa degli azzurri Ugolini e Giubilei, che conquistano l’argento agli Europei di vela nel Nacra 17. Un risultato straordinario che sottolinea la forza e la determinazione del team italiano, già protagonista di quattro podi consecutivi. Con questa medaglia, l’Italia conferma il suo talento e la passione per la vela, portando a casa un’altra grande vittoria.

Salonicco, 8 giugno 2025 – Sale la vela azzurra sul podio con la medaglia d'argento al collo. Lo fa con la coppia tricolore formata da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei nel Nacra 17. Gli Azzurri (entrambi atleti dell'Aeronautica Militare) sono vicecampioni d'Europa, nella competizione di continentale di Salonicco in Grecia. Il Team italiano realizza il quarto podio consecutivo in rassegna. Firmano la seconda posizione nella Classifica Open.

