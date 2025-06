Europei di Ginnastica Ritmica Italia dei successi | Sofia Raffaeli vince due splendide medaglie

L’Italia della Ginnastica Ritmica continua a scrivere pagine di successo agli Europei di Tallinn. Tra le protagoniste di questa straordinaria avventura, Sofia Raffaeli si distingue conquistando due medaglie che arricchiscono il suo già prestigioso palmarès. Dopo il bronzo olimpico a Parigi 2024, la giovane campionessa conferma il suo talento e la sua determinazione, portando lustro all'Italia. E questa è solo l’inizio di un futuro brillante.

Tallinn, 8 giugno 2025 – Prosegue il cammino trionfale dell'Italia della Ginnastica Ritmica agli Europei, in svolgimento a Tallinn. A salire sul podio è Sofia Raffaeli, che aggiunge due splendide medaglie nella sua bacheca dei grandi successi. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 (concorso generale individuale) conquista l'argento nel cerchio e il bronzo alle clavette. Foto Simone FerraroFIG